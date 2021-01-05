Один из производителей вакцины против коронавируса намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной. Такое заявление сделали в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины"

Причиной тому является затягивание принятия решения. Об этом заявил руководитель госпредприятия Арсен Жумадилов.

Так, "Медицинские закупки Украины" направили в Минздрав все предложения относительно договоров с несколькими поставщиками на согласование. В Минздраве согласовали только Sinovac Biotech.

Жумадилов отметил, что было предложение по закупке у еще одной компании и Минздрав получил все необходимые документы для согласования, но решение до сих пор не принято.

С тех пор ни одного сообщения или обратной связи от министерства ни компания-производитель, ни государственное закупочное агентство "Медзакупки Украины" не получили.

По его словам, 4 января компания в письменном виде сообщила, что может отказаться от заказа Украины в случае дальнейшего промедления.

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Кроме того, в Израиле в третий раз ввели ужесточенные карантинные ограничения. Отсутствие защитной маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей ($155). За последние сутки коронавирус подтвердили у 2 084 человек.

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