МОЗ блокувало роботу "Медзакупівель": онкохворі залишилися без ліків [ Редактировать ]
Без грошей на ліки. Міністерство охорони здоров'я заблокувало роботу держпідприємства "Медичні закупівлі". Про це заявив його директор - Арсен Жумаділов. Він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що МОЗ не затвердив тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік. А відтак - робота підприємства паралізована.
А на офіційній сторінці "Медзакупівель" пишуть, що не лише не мають фінансів на закупівлю медикаментів, а й не можуть приймати та розвозити вже куплені товари. Приміром, за програмами дитячої та дорослої онкології, гемофілії, препарати для лікування новонароджених, а також засоби захисту та тести на коронавірус. Та у МОЗі заявляють: держпідприємство працює неефективно:
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Він неодноразово доводив повну неефективність, і зараз я можу навести дві цифри із понад чотирьохсот лікарських засобів, які він повинен був закупити. Він не купив, в нього там не відбулись торги, там ще щось в нього сталося, а в це все лікарські засоби, ліки для дуже часто важкохворих людей.
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