Без грошей на ліки. Міністерство охорони здоров'я заблокувало роботу держпідприємства "Медичні закупівлі". Про це заявив його директор - Арсен Жумаділов. Він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що МОЗ не затвердив тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік. А відтак - робота підприємства паралізована.

А на офіційній сторінці "Медзакупівель" пишуть, що не лише не мають фінансів на закупівлю медикаментів, а й не можуть приймати та розвозити вже куплені товари. Приміром, за програмами дитячої та дорослої онкології, гемофілії, препарати для лікування новонароджених, а також засоби захисту та тести на коронавірус. Та у МОЗі заявляють: держпідприємство працює неефективно:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: