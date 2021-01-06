На Донбассе трижды нарушили "режим тишины" [ Редактировать ]
С начала суток, 6 января, боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Позиции украинских военных обстреливали при помощи минометов, гранатометов и пулеметов. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Так, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета по позициям ООС вблизи Водяного. Также боевики совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета вблизи Опытного.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет.
Также в ООС отметили, что с начала суток саперы разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
Ранее мы писали о том, что 30 декабря на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Вадим Ефременюк. Обстоятельства гибели бойца выясняются.
Также сообщалось, что закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Статус продлили до 31 декабря 2021 года.
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