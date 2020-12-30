На Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки [ Редактировать ]
В среду, 30 декабря, на Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. Однако ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.
Так, боевики осуществили несколько провокационных выстрелов по украинским позициям вблизи населенного пункта Авдеевка. Оккупанты открывали огонь с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
Представители ОБСЕ были уведомлены о факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.
Также мы писали о том, что на Донбассе резко увеличилось число обстрелов. Напомним, во вторник, 29 декабря, в Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса.
Недавно о конфликте на Донбассе высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.
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