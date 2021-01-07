За прошедшие сутки в Украине выявили 8997 новых случаев COVID-19 Источник: ТАСС

За минувшие сутки в Украине выявили 8997 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 148 украинцев, 2567 человек были госпитализированы. Выздоровели - 11316 человек.

6 января в Украине было проведено 54 438 тестов на коронавирус, в том числе 37 287 - методом ПЦР.

С начала пандемии в Украине заболели 1 099 493 человек, из них 773 214 - выздоровели, 19 505 - скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (+731), Одесской (+694), Харьковской (+599), Донецкой (+572) и Запорожской (+509) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 731 случай;

Винницкая область - 250 случаев;

Волынская область - 142 случая;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 572 случая;

Житомирская область - 463 случая;

Закарпатская область - 111 случаев;

Запорожская область - 509 случаев;

Ивано-Франковская область - 137 случаев;

Киевская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 82 случая;

Луганская область - 331 случай;

Львовская область - 288 случаев;

Николаевская область - 411 случаев;

Одесская область - 694 случаев;

Полтавская область - 389 случаев;

Ровенская область - 326 случаев;

Сумская область - 505 случаев;

Тернопольская область - 198 случаев;

Харьковская область - 599 случаев;

Херсонская область - 147 случаев;

Хмельницкая область - 411 случаев;

Черкасская область - 233 случая;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 413 случаев.

Напомним, что ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних и рождественских праздников.