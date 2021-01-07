Коронавирус в Украине: заболеваемость снова пошла вверх [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки в Украине выявили 8997 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 148 украинцев, 2567 человек были госпитализированы. Выздоровели - 11316 человек.
6 января в Украине было проведено 54 438 тестов на коронавирус, в том числе 37 287 - методом ПЦР.
С начала пандемии в Украине заболели 1 099 493 человек, из них 773 214 - выздоровели, 19 505 - скончались.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (+731), Одесской (+694), Харьковской (+599), Донецкой (+572) и Запорожской (+509) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев - 731 случай;
- Винницкая область - 250 случаев;
- Волынская область - 142 случая;
- Днепропетровская область - 414 случаев;
- Донецкая область - 572 случая;
- Житомирская область - 463 случая;
- Закарпатская область - 111 случаев;
- Запорожская область - 509 случаев;
- Ивано-Франковская область - 137 случаев;
- Киевская область - 480 случаев;
- Кировоградская область - 82 случая;
- Луганская область - 331 случай;
- Львовская область - 288 случаев;
- Николаевская область - 411 случаев;
- Одесская область - 694 случаев;
- Полтавская область - 389 случаев;
- Ровенская область - 326 случаев;
- Сумская область - 505 случаев;
- Тернопольская область - 198 случаев;
- Харьковская область - 599 случаев;
- Херсонская область - 147 случаев;
- Хмельницкая область - 411 случаев;
- Черкасская область - 233 случая;
- Черновицкая область - 161 случай;
- Черниговская область - 413 случаев.
Напомним, что ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних и рождественских праздников.
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