При взрыве в Луганске ранен глава "Народной милиции" (фото) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Глава так называемой "Народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР" Ян Лещенко (на фото) пострадал при взрыве в оккупированном Луганске. Об этом сообщает "РИА Новости".
Лещенко, который до начала российской агрессии на востоке Украины работал композитором, госпитализирован с ожогами, угрозы его жизни нет.
По информации представителей оккупационных властей, в ночь на 6 января в областном центре произошел взрыв в квартире жилого дома по адресу 50 лет Октября, 11. По официальным данным, причиной происшествия стал взрыв бытового газа.
В результате взрыва выбиты окна в одной из квартир на 3-м этаже, повреждены стены и подъезд. В соцсети выложили фото пострадавшего дома.
Представители оккупационных властей отрицают, что на силовика совершили покушения.
Сообщается лишь, что на месте "работают компетентные органы, выясняют, что произошло на самом деле".
Напомним, что в среду, 6 января, пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили "режим тишины".
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