К экстренной ситуации привели снегопады и ветра/ фото: eprnd.ru

Разрушительная непогода обесточила 85 населенных пунктов в 6 областях на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате сильного осложнения погодных условий в стране, а также обильных снегопадов и порывов ветра была зафиксирована активизация систем защиты на линиях электропередач. Такая ситуация привела к "концу света" в населенных пунктах.

Отмечается, что экстренная ситуация с электрификацией наблюдается в Житомирской области (36 населенных пунктов), Киевской области - 29, Донецкой области - 7, Черкасской области - 5, Ровенской области - 4 и Кировоградской области - 4. На местах аварий работают сотрудники бригад облэнерго.

Читайте также, непогода обесточила Ивано-Франковскую область. Без электроснабжения остаются 6 населенных пунктов полностью и 23 частично, 2 ЛЭП полностью и 17 ЛЭП частично, 78 ТП.

Кроме того, стихия в Украине обесточила более 350 населенных пунктов. Как отметили спасатели, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее мы писали, что под Львовом обесточивание больницы "убило" пациентов. Предварительной причиной смерти людей стала дыхательная недостаточность.

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