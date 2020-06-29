Стихия "обесточила" четыре украинские области [ Редактировать ]
В результате непогоды в Украине остались без электричества 103 населенных пункта.
Об этом сообщает ГСЧС.
По их словам, наихудшую ситуацию наблюдают в Сумской области, где без света остались 60 сел.
По состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в четырех областях, а именно: Сумская – 60, Киевская – 21, Черниговская – 20 и Ивано-Франковска – 2.
Отмечается, что к восстановлению электроэнергии привлекли бригады облэнерго.
Ранее мы писали о том, что в результате бури в Украине без света остались более 170 населенных пунктов. Сильный ветер срывал крыши с домов.
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