В результате непогоды в Украине остались без электричества 103 населенных пункта.

Об этом сообщает ГСЧС.

По их словам, наихудшую ситуацию наблюдают в Сумской области, где без света остались 60 сел.

По состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в четырех областях, а именно: Сумская – 60, Киевская – 21, Черниговская – 20 и Ивано-Франковска – 2.

Отмечается, что к восстановлению электроэнергии привлекли бригады облэнерго.

Ранее мы писали о том, что в результате бури в Украине без света остались более 170 населенных пунктов. Сильный ветер срывал крыши с домов.