Меркель объявила о самой тяжелой фазе пандемии COVID [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает в ближайшие недели самую тяжелую фазу пандемии COVID. На сегодня страна должна стремиться к снижению уровня заболеваемости. Об этом она заявила в обращении, опубликованном на сайте правительства Германии.
"Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии", - заявила Меркель.
Она также отметила, что медики во многих больницах работают на грани возможностей. При этом пока невозможно объективно оценить, как на заболеваемость повлияли рождественские и новогодние праздники. Меркель добавила, что в нынешней ситуации Германия должна стремиться к снижению числа заражений до уровня лета-осени 2020 года.
Канцлер также призвала сократить личные контакты и соблюдать противоэпидемические правила.
"Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями", - заявила Меркель.
Ранее сообщалось, что Германия решила продлить жесткие карантинные ограничения.
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