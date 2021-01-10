Восстановлено газоснабжение в Полтавской области после взрыва в Лубнах. В 17 населенных пунктах снова есть газ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сейчас проводят оповещение населения в связи с восстановлением газоснабжения в населенных пунктах, которое было прекращено вследствие отключения ГРС "Вишневое".

Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами.

Ранее под Донецком в результате взрыва погиб подросток.