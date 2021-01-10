На южном объезде Львова произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП одна пассажирка погибла, еще четверо человек ранены. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Это произошло возле базы отдыха. В результате ДТП пассажирка автомобиля "ВАЗ-2106" 1977 года рождения от полученных травм погибла на месте происшествия.

"Четыре человека, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские заведения Львова. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в сообщении.

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Кроме того, в Киевской области произошла страшная авария с участием автомобилей Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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