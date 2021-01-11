Жителі Іспанії зустріли небачений снігопад масовими забавками [ Редактировать ]
Мадрид оговтується після найдужчого за останні півстоліття снігопаду. В іспанській столиці мело від четверга. Випало 40 сантиметрів снігу. Через негоду зупинився транспорт, кучугури і повалені дерева заблокували шляхи.
Утім, багато людей снігу зраділи. У центрі столиці, ігноруючи правила карантину, молодь влаштувала масову гру в сніжки. Порушників розганяла поліція.
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