Мадрид оговтується після найдужчого за останні півстоліття снігопаду. В іспанській столиці мело від четверга. Випало 40 сантиметрів снігу. Через негоду зупинився транспорт, кучугури і повалені дерева заблокували шляхи.

Утім, багато людей снігу зраділи. У центрі столиці, ігноруючи правила карантину, молодь влаштувала масову гру в сніжки. Порушників розганяла поліція.