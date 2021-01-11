В Киеве пенсионер выпал из окна и выжил [ Редактировать ]
Источник: "Вечерний Киев"
В Оболонском районе Киева произошел несчастный случай - из окна выпал мужчина. Об этом сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" на своей страничке в Facebook.
10 января в полдень на "103" поступил вызов, что под окнами дома лежит мужчина. Медикам, которые прибыли на вызов, потерпевший сам рассказал, что выпал из окна 4-го этажа.
"Скорая помощь" госпитализировала 60-летнего мужчину с политравмами: закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки и закрытая травма живота.
В оперативном отчете за 10 января отражено два случая падения с высоты в Киеве. Второе происшествие произошло в Дарницком районе.
Спасателей вызвали достать мужчину, который упал в бункер для твердых бытовых отходов глубиной 10 метров. Как оказалось, 41-летний пострадавший был пьян. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника.
Напомним, что 6 января в Киеве мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа. К счастью, ребенок выжил.
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