В Киеве строитель упал с 8 этажа и остался жив [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В понедельник, 26 октября, в Киеве строитель упал с 8-го этажа. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
Инцидент произошел на улице Якуба Коласа. 34-летний мужчина получил закрытую травму грудной клетки, перелом ребер и ушибы. Он был госпитализирован, врачи утверждают, что угрозы его жизни нет.
Кроме того, на улице Кооперативной 61-летний мужчина упал с 2-метровой лестницы, но пострадал гораздо серьезнее. С переломом позвоночника и поясницы он был госпитализирован.
В Деснянском районе столицы 52-летний мужчина выстрелил из пневматического оружия себе в голову, но остался жив. Теперь его ждет долгая реабилитация в больнице.
Кроме того, за один день сразу трех человек в Киеве сбили поезда. 52-летняя женщина переходила пути в неустановленном месте в районе железнодорожного вокзала "Дарница" и попала под поезд. С тяжелыми травмами она была госпитализирована. Скорее всего, она была пьяна.
А между станциями "Сырец" и "Вышгородская" 20-летний парень погиб под колесами городской электрички. Обстоятельства смерти неизвестны, но парень шел в наушниках.
Ранее сообщалось, что Бориспольский экспресс сбил девушку, которая шла по путям в неположенном месте. Инцидент произошел около полудня.
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