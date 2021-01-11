В ночь на 11 января в Дарницком районе столицы на автостоянке полностью выгорел огромный автомобиль, перевозящий различные грузы.

Кроме многотонной фуры огонь повредил несколько легковых автомобилей, находящихся рядом с ней. Возгорание случилось возле одного из супермаркетов на улице Здолбуновской.

В 03:00 поступило сообщение о пожаре в автомобиле. На этот раз уже в Дарницком районе города, а именно на автомобильной стоянке одного из супермаркетов по ул. Здолбуновской.

Отмечается, что пожар был полностью локализован в течении 24 минут (в 03:24). В результате происшествия не поступали сообщения о травмированных или погибших.

Читайте также, в Одессе на парковке вспыхнуло несколько автомобилей. На месте пожара полиция установила, что произошло возгорание четырех припаркованных рядом легковых автомобилей, при этом одно из транспортных средств спасти не удалось.

Ранее мы писали, что в столичном Голосеевском районе при пожаре погибли два человека. Как оказалось, загорелись два металлических гаража размером 3 на 6 квадратных метров.

Кроме того, в Харькове жуткий пожар уничтожил автомобили. Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований для дальнейшей проработки и расследования.

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