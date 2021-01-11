На вторник, 12 января 2021 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 января установлен на таком уровне: 28,2038 гривен за 1 доллар (-0,0809 грн). При этом курс доллара на 11 января составляет: 28,2847 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после роста в начале года.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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