В декабре 2020 года в Украине цены на потребительские товары выросли на 0,9% по сравнению ноябрем. Об этом сообщает Госстат.

В то же время с начала года инфляция составила 5,0%. В 2020 году инфляция ускорилась по сравнению с 2019 годом, когда она составила 4,1%.

При этом продукты питания подорожали на 5,2%. Больше всего подорожали сахар - на 47,7%, яйца - на 30,0% и подсолнечное масло - на 21,7%, фрукты - на 12,9%, хлеб - на 8,5%. В то же время овощи подешевели на 12,1%.

Цены на:

алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,2%,

на одежду и обувь - снизились на 7,3%,

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 13,6% (в том числе газ подорожал на 56,3%),

предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%,

здравоохранение - подорожало на 7,7%,

транспорт подорожал на 2,7%, цены на связь выросли на 4,1%,

на отдых и культуру выросли на 0,1%,

образование подорожало на 13,9%,

рестораны и гостиницы подорожали на 3,7%.

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"Подробности" написали пошаговую инструкцию, чтобы правильно оформить субсидию.

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