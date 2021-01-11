В понедельник, 11 января, избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил вторую прививку от коронавирусной инфекции. Таким образом Байден завершил свою вакцинацию от коронавируса -19.

Процедура вакцинации Байдена транслировалась телеканалом ABC.

Байдена прививали вакциной от коронавируса, которую разработали в компании Pfizer и BioNTech. Процесс прививки снова проходил публично, чтобы показать населению безопасность вакцинации от коронавируса.

Вакцинация Байдена от коронавируса состоялась за неделю до церемонии его инаугурации.

Напомним, что инаугурация 46-ого президента США Джо Байдена состоится 20 января.

Ранее мы писали, что коронавирус поставил пугающий мировой пандемический антирекорд. Всего за период эпидемии на земном шаре лабораторно подтвердили 88,5 миллионов случаев.

Кроме того, обнародованы риски заражения коронавирусной инфекцией, плавая в общественном в бассейне. Вне организма вирусы SARS-CoV-2 проявляют короткую жизнеспособность, при этом, ученые провели исследование.

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