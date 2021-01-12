Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я 14 січня прибуде в Китай вивчати походження інфекції, що спричинила пандемію. Докладної інформації про маршрут команди - поки що немає. Цей візит планували давно, однак китайці його не дозволяли.

У ВООЗ припускають: коронавірус міг виникнути і в іншій країні, проте вважають доречним почати його вивчення саме з Уханя, звідки стало відомо про COVID-19.