ВООЗ буде вивчати походження COVID-19 у Китаї [ Редактировать ]
Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я 14 січня прибуде в Китай вивчати походження інфекції, що спричинила пандемію. Докладної інформації про маршрут команди - поки що немає. Цей візит планували давно, однак китайці його не дозволяли.
У ВООЗ припускають: коронавірус міг виникнути і в іншій країні, проте вважають доречним почати його вивчення саме з Уханя, звідки стало відомо про COVID-19.
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