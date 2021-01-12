"Санду не боится назвать Крым украинским" - Зеленский [ Редактировать ]
Во вторник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, Санду не боится называть Крым украинским.
Глава государства поприветствовал Санду в Киеве и подчеркнул, что это начало новых отношений Украины и Молдовы.
Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским.
Напомним, в Киеве проходит встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду. Официальная церемония началась в Мариинском дворце.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров по поводу повышения тарифа на газ для населения.
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