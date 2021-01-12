Во вторник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, Санду не боится называть Крым украинским.

Глава государства поприветствовал Санду в Киеве и подчеркнул, что это начало новых отношений Украины и Молдовы.

Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским.

Напомним, в Киеве проходит встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду. Официальная церемония началась в Мариинском дворце.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров по поводу повышения тарифа на газ для населения.