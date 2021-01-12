Зеленский встретился с Санду: что происходит в Мариинском дворце [ Редактировать ]
Во вторник, 12 января, в Киеве проходит встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду. Официальная церемония началась в Мариинском дворце.
Это первый официальный визит Санду за рубеж после избрания президентом.
В ходе встречи ожидается подписание ряда соглашений.
Пресс-конференция глав государств состоится без участия журналистов из-за карантинных ограничений.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров по поводу повышения тарифа на газ для населения.
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