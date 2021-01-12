Лобода умилила поклонников фото со взрослой дочерью [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое фото с дочерью.
Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
На снимке Света позирует в обнимку с повзрослевшей дочкой Евой.
Поклонники умилились таким теплым фото звезды и написали в комментариях много приятных слов.
"Очень красивые", "Какая взрослая дочка уже!", "Красотки", "Вы супер", - написали юзеры соцсети.
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