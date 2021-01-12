В рамках рабочего визита в Украину президент Молдовы Майя Санду встретилась с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Стороны, в частности, обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Шмыгаль и Санду обсудили будущее строительство моста через реку Днестр, который позволит соединить Украину и Молдову новой современной автомагистралью.

Стороны также говорили об улучшении качества работы пунктов пропуска на общей границе и надлежащем функционировании Днестровского комплексного гидроузла.

Кроме того, в ходе встречи поднимались вопросы внесения изменений в соглашения о свободной торговле между Украиной и Молдовой, а также возобновления деятельности Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, в Киеве проходит встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду. Официальная церемония началась в Мариинском дворце.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров по поводу повышения тарифа на газ для населения.