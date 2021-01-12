Ученые по итогам проведенного исследования определили напиток, за счет которого можно существенно сократить риск развития рака. Оказалось, что ряд преимуществ для здоровья имеет чай с имбирем, передает newsyou.info.

В частности, за счет такого напитка можно добиться сокращения уровня холестерина и решить проблему боли в суставах. Противораковый эффект имбирю обеспечивает гингерол, содержится он в корне растения. Усилить полезные свойства "добавки" можно путем сочетания с зеленым чаем. Проведенный командой ученых эксперимент продемонстрировал, что у 30 добровольцев, потреблявших 2 грамма экстракта имбиря ежедневно, существенно сократился риск рака кишечника. С помощью растения можно контролировать давление при его повышении. Все из-за наличия в составе салицилата. Указанное вещество является компонентов аспирина, помогая разжижать кровь. Имбирь используют в качестве натурального средства для укрепления иммунитета и снижения боли.

Польза имбирного чая заметна и для зубов. Таким образом можно уберечь их от бактерий, провоцирующих гингивит и пародонтит. Преимущество гингерола еще и в том, что он способствует долголетию. Вещество в силах бороться с "клеточным стрессом", влекущим за собой старение. Благотворный эффект растение оказывает на пищеварение. Однако из-за чрезмерного употребления имбиря с чаем могут возникнуть изжога и диарея.

Ранее мы писали о том, что сигнализирует о высоком уровне сахара в крови.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.