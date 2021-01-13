В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. Этот праздник появился после того, как внесли изменения в летоисчисление. Поздравьте своих родных и близких людей. Не забудьте сказать теплые слова и вы, а мы собрали для вас красивые поздравления с праздником.

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.



Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Старый Новый год - это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

***

Новый год пришел! Ура!

Веселимся - дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!



Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

Пусть этот старый Новый год

Тебя накроет позитивом,

И счастье светлое придет,

И будет жизнь твоя красивой!



Пускай царит в душе уют,

Пусть будут море доброты

И много радостных минут,

Ведь сбудутся твои мечты!

Старый Новый лучший год

Пусть вам радость принесет.

Все, что нынче не сбылось,

Чтобы в будущем смоглось.



Радости, тепла, надежды,

Лучше жить, чем жили прежде.

И финансовой свободы.

Вас со Старым Новым годом!

Пусть Старый Новый год

Удачу принесет,

Здоровье укрепит,

В деньгах не обделит,

Беду прогонит прочь,

Сумеет всем помочь.

Пусть каждый то найдет,

О чем мечтал весь год.

Со Старым Новым годом!

Чтоб все мечты сбывались,

Чтоб дома и в работе

Все славно удавалось!



Душа от счастья пела

И кошелек был полон,

Чтобы любое дело -

И по плечу, и с толком!



Друзья чтобы ценили,

Коллеги уважали,

Любимые - любили,

А дети - обожали!

Ранее мы писали о том, что нужно и нельзя делать в Старый Новый год.

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