Старый Новый год: красивые поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. Этот праздник появился после того, как внесли изменения в летоисчисление. Поздравьте своих родных и близких людей. Не забудьте сказать теплые слова и вы, а мы собрали для вас красивые поздравления с праздником.
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
Старый Новый год - это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
***
Новый год пришел! Ура!
Веселимся - дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!
Пусть этот старый Новый год
Тебя накроет позитивом,
И счастье светлое придет,
И будет жизнь твоя красивой!
Пускай царит в душе уют,
Пусть будут море доброты
И много радостных минут,
Ведь сбудутся твои мечты!
Старый Новый лучший год
Пусть вам радость принесет.
Все, что нынче не сбылось,
Чтобы в будущем смоглось.
Радости, тепла, надежды,
Лучше жить, чем жили прежде.
И финансовой свободы.
Вас со Старым Новым годом!
Пусть Старый Новый год
Удачу принесет,
Здоровье укрепит,
В деньгах не обделит,
Беду прогонит прочь,
Сумеет всем помочь.
Пусть каждый то найдет,
О чем мечтал весь год.
Со Старым Новым годом!
Чтоб все мечты сбывались,
Чтоб дома и в работе
Все славно удавалось!
Душа от счастья пела
И кошелек был полон,
Чтобы любое дело -
И по плечу, и с толком!
Друзья чтобы ценили,
Коллеги уважали,
Любимые - любили,
А дети - обожали!
Ранее мы писали о том, что нужно и нельзя делать в Старый Новый год.
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