С четверга, 14 января, владельцев бизнеса в Украине будут штрафовать за отсутствие масок у посетителей. Документ опубликован в издании "Голос Украины" и вступит в силу со следующего дня после его публикации.

Для владельцев бизнеса штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 гривен.

Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Штрафы бизнесменам грозят в случае:

пропуска, допуска лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,

непринятия мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,

обслуживания клиентов без таких средств защиты в период карантина.

Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания. Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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