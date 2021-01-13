Вакцинация от коронавируса началась в Литве 27 декабря Источник: ТАСС

Литва решила временно приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики, передает ТАСС.

Распоряжение о временном прекращении медицинской процедуры связано с тем, что при транспортировке партии препарата были нарушены нормы температурного режима. Госслужбе по контролю над лекарственными препаратами поручено оперативно выяснить, сказались ли температурные колебания на качественных свойствах вакцины.

Вакцина от Pfizer-BioNTech должна храниться при экстремально низкой температуре -75 градусов Цельсия. Температурный режим мог быть нарушен при доставке вакцины в клиники Каунаса и Паневежиса, где делаются прививки.

Вместе с тем Литва решила отказаться от закупок вакцины американской компании Moderna. Вместо нее будут дополнительно приобретены препараты производства Pfizer-BioNTech.

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Данный шаг вызван тем, что Moderna подняла на 33% цену на свою вакцину и отказывается от поставок на прежних условиях, объяснил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Вильнюс должен был закупить около 500 тыс. доз вакцины Moderna, 1,85 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer, 1,86 млн доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca и 1,24 млн доз вакцины фирмы Janssen, которая является филиалом Johnson & Johnson.

Первая партия препарата Moderna в количестве 2,4 тыс. доз поступила в Литву 12 января. Также республика получила пять партий вакцины Pfizer и BioNTech - 66 690 доз.

Вакцинация от коронавируса началась в Литве 27 декабря. Пока прививки сделали 22,5 тыс. человек (0,81% населения). Вакцинация в Литве обязательной не является.

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По мнению ученых, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли 70% населения.

Напомним, что закупленная Украиной китайская вакцина CoronaVac эффективна на 50,4%.