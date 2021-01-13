Трамп призвал американцев не прибегать к насилию [ Редактировать ]
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американцев не прибегать к насилию. Он призвал жителей США помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие в стране.
"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие", - заявил он.
Ранее мы писали, что Трампу могут объявить импичмент. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.
Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.
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