В четверг, 14 января, Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что минимальная заработная плата в Украине больше, чем в России и Беларуси. Он ссылается на исследование о том, как изменилась минималка в 2021 году в 56 странах мира. Об этом он написал в своем Tеlеgram-канале.

Прочитал исследования команды Picodi.com, где можно проследить как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира. В исследовании были проанализированы 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата.

Он отметил, что в исследовании были рассмотрены суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки.

Немчинов обратил внимание, что треть исследуемых стран не решились повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США. Там федеральная ставка не менялась с 2009 года.

Наибольший рост "минималки" был зафиксирован именно в Украине: с 1 января 2021 "чистая" минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом (4830 гривен против 3802 гривен). Это 1 место среди 56 стран мира.

Он подчеркнул, что в Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше - на 9,8%, а в Беларуси - на 6,7%. Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку.

Напомним, что уровень минимальной заработной платы простых украинцев в 2021 году будет пересматриваться дважды.