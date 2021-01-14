В четверг, 14 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с МВФ относительно цены на газ. Об этом он написал на своей станице в Facebook.

Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы.

"Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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