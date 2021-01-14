Президентское мошенничество: Telegram заблокировал канал Трампа [ Редактировать ]
Мессенджер Telegram поставил блок на канал президента США Дональда Трампа, признав его рассадником мошенничества. Соответствующее сообщение появилось при входе на страницу.
Канал с 500 тысячами подписчиков получил предупреждающую красную метку. Telegram призвал пользователей, которые посещают канал быть предельно осторожными, в случаях если у пользователей начнут вымогать деньги.
Предупреждение: многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег.
Отмечается, что официального подтверждения о том, что сообщество принадлежит Трампу нет. Во время его работы, там появлялись репосты из Twitter главы государства, а также Белого дома.
Читайте также, в Telegram призывают избавиться от iPhone и перебежать на Android. Apple и Google угрожают свободе пользователей даже больше, чем Twitter.
Кроме того, МВД предупреждает о новом виде мошенничества в Telegram. Друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта с просьбой одолжить деньги. Фото ваше, однако, номер скрытый.
Ранее мы писали, что в Telegram произошел сбой международного масштаба. Это случилось в Украине, России, Беларуси, Германии, Китае и других странах Европы и Азии.
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