В Австралии власти намерены усыпить голубя, который преодолел 13 тысяч километров через Тихий океан из США. Об этом сообщает Associated Press News.

Так, в стране опасаются, что птица может быть опасна из-за коронавируса.

Гоночный голубь пропал во время гонки в штате Орегон, США, еще 29 октября, а 26 декабря истощенную птицу нашел австралиец Кевин Челли-Берд. Как подозревают эксперты, голубь прибыл в Австралию на грузовом судне.

В свою очередь министерство сельского хозяйства, отвечающее за биобезопасность, заявило, что голубю "не разрешили оставаться в Австралии", потому что это "может поставить под угрозу продовольственную безопасность Австралии и популяции диких птиц". Его планируют усыпить.

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