В четверг, 14 января, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае, если вакцину от коронавируса Pfizer зарегистрируют в рамках инициативы COVAX, ее разрешат для рыночного оборота.

Тем не менее он отметил, что это не значит, что она появится на рынке, так как количество доз ограничено.

Предоставит возможность (регистрация - ред.), но вероятность, что Pfizer будет завозить для рыночного оборота, нулевая - у них нет таких запасов вакцины. У них очереди стоят и от стран, и от самого COVAX. Здесь все уже выкупили заранее - дистрибьюторы не смогут прийти и купить.

При этом не исключено, что вакцина все же будет доступна для рынка, но какого именно производителя, Ляшко не уточнил.

Сейчас для государства приоритетом является вакцинация групп риска, поэтому государство будет выкупать все возможные объемы вакцины, резюмировал замминистра.

Ранее в МОЗ рассказали, будут ли COVID паспорта в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

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