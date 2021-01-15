Глобальное потепление стремительно ускоряется. В конце 2020 года Мировой океан поглотил рекордное количество тепла. К соответствующим выводам пришли ученые-климатологи в ходе исследования.

Как показал анализ, за период с 1955 года тепловая энергия, запасенная в водах Мирового океана, увеличилась на 380 зеттаджоулей. Больше половины этого тепла сконцентрировано в верхних слоях океана, сообщает kurs.com.ua.

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Один из авторов работы, профессор Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чэн отметил, что Мировой океан поглощает более 90% излишков тепла и примерно треть углекислого газа, который выбрасывают промышленные предприятия, автомобили и другие источники.

"Потепление вод напрямую показывает, как протекает процесс глобального потепления. Наши наблюдения показали, что долгосрочная тенденция на ускоряющееся изменение климата продолжается", - подчеркнул он.

Поглощая избыточное тепло, Мировой океан замедляет изменение климата, однако это негативно влияет на водные экосистемы. Кроме того, более теплые океаны и более теплая атмосфера способствуют возникновению сильных штормов, ураганов, тайфунов, увеличивают риск наводнений и экстремальных пожаров.

Отмечается, что уровень Мирового океана вырос примерно на полсантиметра. С учетом того, что гидросфера реагирует на глобальное потепление с некоторой задержкой, в ближайшие годы показатель может резко увеличиться.

"Любые последующие соглашения по борьбе с изменением климата и сокращению антропогенных выбросов СО2 должны учитывать, что Мировой океан уже поглотил гигантское количество тепла и будет продолжать делать это в обозримом будущем до тех пор, пока мы не снизим уровень парниковых газов в атмосфере", - подытожил Чэн.

Ранее мы писали о том, что температура океанов побила 2900-летний рекорд.

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