Ученые бьют тревогу: Мировой океан рекордно нагрелся [ Редактировать ]
Глобальное потепление стремительно ускоряется. В конце 2020 года Мировой океан поглотил рекордное количество тепла. К соответствующим выводам пришли ученые-климатологи в ходе исследования.
Как показал анализ, за период с 1955 года тепловая энергия, запасенная в водах Мирового океана, увеличилась на 380 зеттаджоулей. Больше половины этого тепла сконцентрировано в верхних слоях океана, сообщает kurs.com.ua.
Один из авторов работы, профессор Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чэн отметил, что Мировой океан поглощает более 90% излишков тепла и примерно треть углекислого газа, который выбрасывают промышленные предприятия, автомобили и другие источники.
"Потепление вод напрямую показывает, как протекает процесс глобального потепления. Наши наблюдения показали, что долгосрочная тенденция на ускоряющееся изменение климата продолжается", - подчеркнул он.
Поглощая избыточное тепло, Мировой океан замедляет изменение климата, однако это негативно влияет на водные экосистемы. Кроме того, более теплые океаны и более теплая атмосфера способствуют возникновению сильных штормов, ураганов, тайфунов, увеличивают риск наводнений и экстремальных пожаров.
Отмечается, что уровень Мирового океана вырос примерно на полсантиметра. С учетом того, что гидросфера реагирует на глобальное потепление с некоторой задержкой, в ближайшие годы показатель может резко увеличиться.
"Любые последующие соглашения по борьбе с изменением климата и сокращению антропогенных выбросов СО2 должны учитывать, что Мировой океан уже поглотил гигантское количество тепла и будет продолжать делать это в обозримом будущем до тех пор, пока мы не снизим уровень парниковых газов в атмосфере", - подытожил Чэн.
Ранее мы писали о том, что температура океанов побила 2900-летний рекорд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Способность земных растений поглощать почти треть антропогенных выбросов CO2 может уменьшиться вдвое
Смертельные бактерии вызывают тяжелые болезни и привыкают к антибиотикам
На крок ближче до розкриття секрету походження коронавірусу. Група медиків Всесвітньої організації охорони здоров'я таки прибула до китайського Уханя. Хоча ще тиждень тому це місто було - забороненим
Світ став на крок ближчим до відкриття походження коронавірусу. Група фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я прибула до китайського Уханя, звідки походить вірус
исследователи смоделировали процесс создания снежинок на ранней стадии и не смогли объяснить один феномен