В начале 2021 года Украина дополнительно закупит 500 тысяч тестов на антиген SARS-CoV-2. Кроме того, будут приобретены средства индивидуальной защиты и 160 кислородных концентраторов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как отметил Ляшко, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 3,7 млн долларов. За эти средства будут приобретены тесты.

"Кроме того, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2021-2023 годы Украина получит 135 млн долларов, которые будут направлены на достижение нескольких стратегических целей: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента", - добавил Ляшко.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 10 136 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса зафиксирован в Украине. Первый случай заражения выявили на Закарпатье.

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