За сутки в столице лабораторно подтвердили 896 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Таким образом, в столице лабораторно подтвердили 121 082 случая COVID-19. При этом, выздоровели 46 349 человек (822 - за минувшие сутки), а умерли - 2161 киевлянин (20 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных находится в Днепровском районе (164 случая), Деснянском районе (134 человек) и Дарницком районе (132 пациента). В медицинские учреждения Киева за минувшие 24 часа попали 78 человек. Всего же в столице в эксплуатацию ввели 4000 коек для инфицированных в 23 больницах.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зафиксировали 8 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 146 963 заболевших COVID-19.

Кроме того, какие вакцины от коронавируса может получить Украина. Украина ожидает 8 млн доз вакцин в рамках программы COVAX, а в случае успешных переговоров, заказ может вырасти до 16 млн доз.

Читайте также, коронавирус начал массированную атаку на детское здоровье. Общее количество инфицированных несовершеннолетних достигает 62 333.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.