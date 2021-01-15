В Киеве стремительно растет смертность из-за коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в столице лабораторно подтвердили 896 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Таким образом, в столице лабораторно подтвердили 121 082 случая COVID-19. При этом, выздоровели 46 349 человек (822 - за минувшие сутки), а умерли - 2161 киевлянин (20 - за минувшие сутки).
Отмечается, что наибольшее количество инфицированных находится в Днепровском районе (164 случая), Деснянском районе (134 человек) и Дарницком районе (132 пациента). В медицинские учреждения Киева за минувшие 24 часа попали 78 человек. Всего же в столице в эксплуатацию ввели 4000 коек для инфицированных в 23 больницах.
Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зафиксировали 8 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 146 963 заболевших COVID-19.
Кроме того, какие вакцины от коронавируса может получить Украина. Украина ожидает 8 млн доз вакцин в рамках программы COVAX, а в случае успешных переговоров, заказ может вырасти до 16 млн доз.
Читайте также, коронавирус начал массированную атаку на детское здоровье. Общее количество инфицированных несовершеннолетних достигает 62 333.
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