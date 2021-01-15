Дмитрий Пидручный феноменально преодолел свою часть, что и помогло ему вывести страну на 6 место/ фото: 24tv.ua

Украинские спортсмены-биатлонисты заняли 6 место в эстафетном зачете в немецком Обергофе, но, к сожалению, не смогла побороться за "бронзу" чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба федерации биатлона Украины.

После первого этапа, в котором участвовал Артем Тищенко, Украина перепрыгнула на 21 место после того как он пропустил вперед 12 соперников. При этом, другой биатлонист - Дмитрий Пидручный феноменально преодолел свою часть, что и помогло ему вывести страну на 6 место: во время стрельбы он не использовал дополнительные боеприпасы, а также безупречно прошел лыжную часть.

Отмечается, что Антон Дудченко смог тоже хорошо пройти дистанцию и сохранить шестую позицию Украины. А в финале спортсмен Артем Прима с дополнительным патроном не позволил потерять место в соревнованиях, но и не смог увеличить позицию. Известно, что первое место в гонке заняла Франция, а "бронзу" взяли представители Италии.

Читайте также, Дмитрий Пидручный стал седьмым на Кубке мира по биатлону. Победил в спринтерской гонке норвежец Йоханнес Бё. Лидер общего зачета Бё пробежал дистанцию за 24 минуты 43,6 секунды, избежав промахов на двух огневых рубежах.

Кроме того, Семеренко, Пидгрушная и Джима выступят в спринте кубке мира по биатлону. Украинской сборной везет в женской эстафете в Хохфильцене.

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