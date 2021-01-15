Чай - любимый напиток многих людей. Эксперты раскрыли полезные свойства чая, а также рассказала, как правильно его пить, передает newsyou.info.

Врачи советуют приобретать рассыпной чай, так как он обычно более высокого качества, чем пакетированный. Лучше всего покупать рассыпной чай на развес - так вы сразу видите качество продукта, а также получаете представление о его составе. Что касается пакетированных чаев, то их качество, к сожалению, часто вызывает серьезные вопросы, плюс, вы не знаете заранее, что производитель положил в пакетики.

Полезные вещества есть в составе любого чая, поэтому для организма (особенно зимой) одинаково хорош и зеленый, и черный чай. В зеленом чае больше витамина C, а в черном больше калия. Это вещество активизирует кровеносную систему, поэтому черный чай лучше пить днем. Зеленый, соответственно, лучше употреблять утром и вечером.

Чай сам по себе является полезным напитком, но никто не мешает усиливать его целебные свойства при помощи добавок. Например, любой чай можно дополнить лимоном или имбирем, получив в итоге продукт с еще более выраженными полезными свойствами.

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