В немецком Оберхофе, 17 января, состоялся мужской масс-старт в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Капитан украинской сборной - Дмитрий Пидручный финишировал 20-м.

Стоит отметить что украинец допустил два промаха, это и стало основной причиной того, что спортсмен финишировал 20-м, проиграв победителю гонки немного больше минуты.

Победу в мужском масс-старте одержал норвежец Тарьей Бё, но он также допустил единственный промах на последнем огневом рубеже.

Тарьей Бё/фото: sport

Но благодаря хорошей скорости на лыжне на последнем круге он обошел австрийца Феликса Ляйтнера и швейцарца Беньямина Вегера, которым покорились все мишени.

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Важно, что Ляйтнер впервые в карьере забежал на пьедестал почета на Кубке мира, а Вегер прежде не завоевывал медалей в масс-старте.

Результаты гонки:

1. Тарьей Бё (0+0+0+1) 37:41,9

2. Феликс Ляйтнер (0+0+0+0) +3,6

3. Беньямин Вегер (0+0+0+0) +7,8

...

20. Дмитрий Пидручный (1+0+1+0) +1:07,9

Как ранее сообщалось, украинские спортсмены-биатлонисты заняли 6 место в эстафетном зачете в немецком Обергофе, но, к сожалению, не смогла побороться за "бронзу" чемпионата.

Ранее Дмитрий Пидручный стал седьмым на Кубке мира по биатлону. Победил в спринтерской гонке норвежец Йоханнес Бё. Лидер общего зачета Бё пробежал дистанцию за 24 минуты 43,6 секунды, избежав промахов на двух огневых рубежах.

Кроме того, Семеренко, Пидгрушная и Джима выступят в спринте кубке мира по биатлону. Украинской сборной везет в женской эстафете в Хохфильцене.

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