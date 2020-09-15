Навальный впервые заявил о самочувствии и показал фото из больницы [ Редактировать ]
Во вторник, 15 сентября, российский оппозиционный лидер Алексей Навальный опубликовал в Instagram первый пост после отравления.
В нем он написал о самочувствии и прикрепил фото с немецкой клиники Charité.
Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую.
Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.
Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.
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