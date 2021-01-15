На онлайн-встрече фракции "Слуга народа" с премьер-министром Денисом Шмыгалем и врио министра энергетики Юрием Витренко согласовали снижение тарифов на газ. Об этом сообщила народный депутат от "слуги народа" Юлия Гришина.

Итак, газ - максимальная цена по Украине - 6,99. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн. Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас. Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн. Постановление КМУ по тарифам будет принято 15 или 18 января!

Во встрече также участвовали председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская и председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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Депутат добавила, что проект решения НКРЭКУ уже на сайте, а новые тарифы утвердят уже 19 января.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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