В Ривне случилось происшествие. Так, кондуктор троллейбуса выгнала ребенка на мороз в -20 из-за того, что девочка дала ей надорванную купюру. У 13-летней девочки сел телефон, но кондуктор требовала ребенка оплатить проезд через приложение Приват 24. Об этом сообщает издание "Ривне онлайн".

Пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на эту конфликтную ситуацию и не помогли девочке. Отметим, что в 16:30 за окном температура воздуха была около - 20. Как рассказала мама ребенка, ее дочка прошла пешком несколько остановок.

Отец девочки решил вечером подъехать на конечную троллейбуса, чтобы спросить кондуктора, почему она ведет себя таким образом.

"Я хотела сфотографировать ее бейджик, чтобы знать на кого писать заявление, она набросилась на меня и начала бить, тогда мужчина вызвал полицию. Правоохранители приехали, рассказали, как написать заявление и куда обратиться", - описала ситуацию мама девочки.

Сейчас отец и мать ребенка написали жалобу на поведение кондуктора в соответствующие органы.

Ранее в мариупольском троллейбусе мужчину избили за "джентельменство".