По всій Україні облаштовують пункти обігріву [ Редактировать ]
Морози в Україні не відступають, по всій країні облаштовують пункти обігріву. Таких прихистків для замерзлих наразі майже 5 тисяч. Усі охочі там можуть зігрітися, випити гарячого чаю та поїсти, а в деяких пунктах ще й тепліше вдягтися.
Режим роботи та розташування пунктів обігріву у вашому місті - можна дізнатися на сайтах держслужби з надзвичайних ситуацій, міської ради чи запитати в найближчій соціальній установі. Синоптики прогнозують, що морози відступлять із четверга.
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Морози в Україні не відступають, по всій країні облаштовують пункти обігріву. Таких прихистків для замерзлих наразі майже 5 тисяч
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