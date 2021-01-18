Алименты в 2021 году: какие измения ждут украинцев [ Редактировать ]
Алименты для детей - вопрос, который волнует многих украинцев. С 1 января в нашей стране традиционно жителей ждет множество изменений. Алименты не стали исключением. Давайте вместе разберемся, как изменятся выплаты и чего ждать жителям страны в 2021 году.
Выплаты на детей, как и многие другие выплаты в Украине, зависят от прожиточного минимума. Отметим, что для детей и взрослых эти суммы разные и определяются отдельно.
- Так, первое повышение было еще в 2020 году, тогда с 1 декабря для детей до 6 лет повысили прожиточный минимум до 1921 грн, а для детей от 6 до 18 лет - до 2395 грн.
- Следующее повышение ожидается уже с 1 июля 2021 года. Минимальный прожиточный минимум поднимут до 2013 грн для детей до 6 лет и до 2510 грн для детей возрастом от 6 до 18 лет.
- А вот уже с 1 декабря 2021 года повышение составит 2100 грн и 2618 грн соответственно.
Таким образом, в 2021 году изменится и размер алиментов. Отметим, что в каждом случае размеры алиментов определяется решением суда.
Отметим, что суд может установить минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Такое решение может быть принято, если плательщик алиментов имеет достаточный доход.
Ранее мы писали о том, что украинское правительство приняло постановление, предусматривающее предоставление единовременной денежной помощи людям, которые сильнее всего пострадали из-за "простоя" в локдаун.
Как ранее сообщалось, кабмин утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января.
Читайте также, уровень минимальной заработной платы простых украинцев в 2021 году будет пересматриваться дважды.
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