Алименты для детей - вопрос, который волнует многих украинцев. С 1 января в нашей стране традиционно жителей ждет множество изменений. Алименты не стали исключением. Давайте вместе разберемся, как изменятся выплаты и чего ждать жителям страны в 2021 году.

Выплаты на детей, как и многие другие выплаты в Украине, зависят от прожиточного минимума. Отметим, что для детей и взрослых эти суммы разные и определяются отдельно.

Так, первое повышение было еще в 2020 году, тогда с 1 декабря для детей до 6 лет повысили прожиточный минимум до 1921 грн , а для детей от 6 до 18 лет - до 2395 грн .

, а для детей от 6 до 18 лет - . Следующее повышение ожидается уже с 1 июля 2021 года . Минимальный прожиточный минимум поднимут до 2013 грн для детей до 6 лет и до 2510 грн для детей возрастом от 6 до 18 лет.

. Минимальный прожиточный минимум поднимут для детей до 6 лет и для детей возрастом от 6 до 18 лет. А вот уже с 1 декабря 2021 года повышение составит 2100 грн и 2618 грн соответственно.

Таким образом, в 2021 году изменится и размер алиментов. Отметим, что в каждом случае размеры алиментов определяется решением суда.

Отметим, что суд может установить минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Такое решение может быть принято, если плательщик алиментов имеет достаточный доход.

Ранее мы писали о том, что украинское правительство приняло постановление, предусматривающее предоставление единовременной денежной помощи людям, которые сильнее всего пострадали из-за "простоя" в локдаун.

Как ранее сообщалось, кабмин утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января.

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