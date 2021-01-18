США призвали своих граждан покинуть Афганистан [ Редактировать ]
Соединенные Штаты призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана. В стране в последнее время фиксируют увеличение террористических атак. Об этом сообщили посольстве США в Кабуле.
В посольстве отметили, что отели, жилые комплексы, международные организации, посольства и другие туристические места находятся под "постоянной угрозой".
"Туристический совет по Афганистану соответствует уровню 4 - не путешествуйте из-за преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений, вооруженного конфликта и COVID-19. Граждане США, которые уже находящиеся в Афганистане, должны рассмотреть возможность отъезда. Если вы решите остаться в Афганистане, тщательно продумайте все поездки и ограничьте поездки только теми, которые абсолютно необходимы", - говорится в сообщении.
Читайте также, в Афганистане произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения, заряды сдетонировали были взорваны на рынке в центре города.
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