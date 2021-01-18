Экзамен усложнится на одну ступень - с А1 до А2 Источник: Министерство образования и науки

Министерство образования Чехии приняло решение ужесточить требования к знанию чешского языка для иностранцев, в том числе для украинцев, которые хотят получить вид на жительство в Республике. Об этом сообщает Novinky.cz.

Экзамен усложнится на одну ступень - с А1 до А2. В ближайшее время министр Роберт Плага представит в правительство соответствующий документ.

В пояснительной записке к документу Министерство образования, молодежи и спорта пишет, что в последние три года в Чехию приехало большое количество иностранцев, особенно из Украины. Из-за этого в следующем году ожидается многократное увеличение числа заявок на получение ПМЖ.

В настоящее время в Чешской Республике зарегистрировано около 600 000 иностранцев и, по оценкам, около 200 000 незарегистрированных граждан ЕС.

12 лет назад в Чехии приняли решение, что разрешение на постоянное проживание дает иностранцу такие же права, как гражданам Республики, кроме права голоса. Вместе с тем соискатель должен доказать свое знание чешского языка.

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Таким образом власти страны интегрируют иностранцев. В Праге считают, что каждый житель Чехии должен свободно общаться с людьми и ориентироваться в своих правах без помощи переводчика.

Ужесточению экзаменов предшествовала долгая подготовительная работа. В каждом регионе Чехии созданы интеграционные центры, финансируемые государством. На их базе открыты доступные языковые курсы.

Раньше во время экзамена было достаточно составить простые предложения или написать короткое сообщение, чаще всего резюме или объявление для поиска работы. Теперь же кандидатам ПМЖ нужно будет доказать, что они понимают тексты в письменной и устной форме.

С ними будут проводить собеседование-интервью "об общеизвестных фактах", и им нужно будет доказать, что они могут написать короткий связный текст.

Тем, кто успешно сдаст экзамен, будут выдавать специальный сертификат. В случае провала придется пересдать и устную, и письменную часть. Повторная попытка дается только через три года. Бесплатным будет только первый экзамен - "второгодникам" придется платить.

Напомним, что Польша упростила трудоустройство украинским медикам. На работу иностранных врачей будут брать на срок до 5 лет. Первый год они будут работать под контролем польских коллег.