В отделениях интенсивной терапии и реанимации находились 50 тысяч инфицированных/ фото: Hromadske

За апрель-декабрь 2020 года на территории Украины были госпитализированы с диагнозом "коронавирус" 253 тысяч пациентов, на терапию которых потратили более 11 миллиардов гривен.

В отделениях интенсивной терапии и реанимации находились 50 тысяч инфицированных. При этом, часть людей, нуждающихся в этом перевалила за 19%.

В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью. В отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тысяч пациентов. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии в течение 2020 года, составляла 19,6%.

Отмечается, что наибольшее количество госпитализировано пациентов в декабре было в Киеве (6 298), в Одесской области (4 139) Днепропетровской области (3 869) и Харьковской области (3 617).

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