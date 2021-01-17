Коронавирус в Украине: количество новых случаев резко обрушилось [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за последние сутки выявили 5 990 новых случаев инфицирования коронавирусом – на 1739 меньше по сравнению с данными за 16 января.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Всего в Украине обнаружили 1 160682 случаи коронавируса. С начала пандемии умерло 20 802 человек (за сутки — 116). Количество выздоровели достигла 865 960 (за сутки — 8 777).
За минувшие сутки в Украине осуществили 27 975 тестов, из них 19 548 методом ПЦР и 8 427 – ИФА.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 793 случая;
- Винницкая область – 176 случаев;
- Волынская область – 178 случаев;
- Днепропетровская область – 309 случаев;
- Донецкая область – 234 случая;
- Житомирская область – 155 случаев;
- Закарпатская область – 141 случай;
- Запорожская область – 332 случая;
- Ивано-Франковская область – 153 случая;
- Киевская область – 362 случая;
- Кировоградская область – 35 случаев;
- Луганская область – 101 случай;
- Львовская область – 315 случаев;
- Николаевская область – 328 случаев;
- Одесская область – 330 случаев;
- Полтавская область – 299 случаев;
- Ровненская область – 145 случаев;
- Сумская область – 224 случая;
- Тернопольская область – 107 случаев;
- Харьковская область – 315 случаев;
- Херсонская область – 90 случаев;
- Хмельницкая область – 168 случаев;
- Черкасская область – 307 случаев;
- Черновицкая область – 195 случаев;
- Черниговская область – 198 случаев.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.
Позже появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса.
Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.
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