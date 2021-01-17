В Украине за последние сутки выявили 5 990 новых случаев инфицирования коронавирусом – на 1739 меньше по сравнению с данными за 16 января.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего в Украине обнаружили 1 160682 случаи коронавируса. С начала пандемии умерло 20 802 человек (за сутки — 116). Количество выздоровели достигла 865 960 (за сутки — 8 777).

За минувшие сутки в Украине осуществили 27 975 тестов, из них 19 548 методом ПЦР и 8 427 – ИФА.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 793 случая;

Винницкая область – 176 случаев;

Волынская область – 178 случаев;

Днепропетровская область – 309 случаев;

Донецкая область – 234 случая;

Житомирская область – 155 случаев;

Закарпатская область – 141 случай;

Запорожская область – 332 случая;

Ивано-Франковская область – 153 случая;

Киевская область – 362 случая;

Кировоградская область – 35 случаев;

Луганская область – 101 случай;

Львовская область – 315 случаев;

Николаевская область – 328 случаев;

Одесская область – 330 случаев;

Полтавская область – 299 случаев;

Ровненская область – 145 случаев;

Сумская область – 224 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 315 случаев;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 168 случаев;

Черкасская область – 307 случаев;

Черновицкая область – 195 случаев;

Черниговская область – 198 случаев.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.

Позже появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.

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