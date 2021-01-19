Сполучені Штати запровадять санкції проти російського судна, яке будує газогін "Північний потік-2", а також проти компанії, яка ним володіє

Сполучені Штати запровадять санкції проти російського судна, яке будує газогін "Північний потік-2", а також проти компанії, яка ним володіє. Про це адміністрація Дональда Трампа вже повідомила Німеччину. Зараз судно стоїть на якорі в Балтійському морі на півночі Німеччини.

Представник Штатів у Берліні заявив місцевому виданню, що Вашингтон і надалі вживатиме заходів для недопущення будівництва. Водночас у міністерстві економіки Німеччини висловили жаль із приводу такого рішення.