Дональд Трамп запровадить санкції проти російського судна [ Редактировать ]
Сполучені Штати запровадять санкції проти російського судна, яке будує газогін "Північний потік-2", а також проти компанії, яка ним володіє. Про це адміністрація Дональда Трампа вже повідомила Німеччину. Зараз судно стоїть на якорі в Балтійському морі на півночі Німеччини.
Представник Штатів у Берліні заявив місцевому виданню, що Вашингтон і надалі вживатиме заходів для недопущення будівництва. Водночас у міністерстві економіки Німеччини висловили жаль із приводу такого рішення.
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