Дубай радісно зустрічає туристів під час пандемії COVID-19 [ Редактировать ]
Порятунок від холоду і карантину. У той час, коли у світі посилюють обмеження, Дубай радо зустрічає мандрівників. Там працюють ресторани й музеї, дозволені масові заходи. Щоправда, тест на коронавірус треба здати не лише перед вильотом, а і в аеропорту після прибуття. А результат чекати добу на самоізоляції. Як арабська країна поєднує туризм і боротьбу з пандемією - далі в сюжеті.
Плюс 25 і жодного карантину. Про епідемію нагадують хіба що маски й антисептики. А туристів на вулицях майже як у до коронавірусних часів.
Енді Пітман, туристка зі США:
Ми ще не вакцинувалися, але я думаю, що дітям корисно подорожувати. Ми вирішили ризикнути, приїхали з сім'єю, не чекаючи на ін'єкцію.
Країна майже повністю відновила міжнародне авіасполучення - три чверті від кількості авіарейсів до пандемії. Дубай - найбільш відкритий емірат. Приймають усіх, хто надає негативний тест на COVID-19.
Цей регіон уряд позиціонує як туристичну перлину. За рахунок прибутків від гостей з-за кордону емірат має намір позбутися залежності від нафти. Тож дозволити коронавірусу поставити хрест на амбітних планах тут не можуть.
Нассер Джума бін Сулейман, директор історичного центру Дубай:
Управління у справах культури і мистецтв запровадило низку профілактичних заходів. Люди мають дотримуватися дистанції у два метри, при вході до громадських приміщень їм міряють температуру. До епідемії у туристичних групах було по 100-200 відвідувачів на одного гіда. Нині кількість зменшена до 20.
Попри суворі заходи, кількість нових випадків ковіду останнім часом різко пішла вгору. Щоденне зростання - близько 3 тисяч хворих, за населення у 10 мільйонів.
Софія Амуш, туристка з Франції:
Я знаю, що кількість інфікувань зростає, здебільшого через наплив туристів. Тим не менш, тут краще контролюють носіння масок, дотримання дистанції. Люди поважають особистий простір інших. Тому тут я почуваюся безпечніше, ніж удома.
Зупинити приріст хворих в еміратах планують за допомогою масової вакцинації. Її почали місяць тому, щеплять безкоштовно. До середини року планують зробити ін'єкції половині населення.
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