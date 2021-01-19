Порятунок від холоду і карантину. У той час, коли у світі посилюють обмеження, Дубай радо зустрічає мандрівників. Там працюють ресторани й музеї, дозволені масові заходи. Щоправда, тест на коронавірус треба здати не лише перед вильотом, а і в аеропорту після прибуття. А результат чекати добу на самоізоляції. Як арабська країна поєднує туризм і боротьбу з пандемією - далі в сюжеті.

Плюс 25 і жодного карантину. Про епідемію нагадують хіба що маски й антисептики. А туристів на вулицях майже як у до коронавірусних часів.

Енді Пітман, туристка зі США:

Ми ще не вакцинувалися, але я думаю, що дітям корисно подорожувати. Ми вирішили ризикнути, приїхали з сім'єю, не чекаючи на ін'єкцію.

Країна майже повністю відновила міжнародне авіасполучення - три чверті від кількості авіарейсів до пандемії. Дубай - найбільш відкритий емірат. Приймають усіх, хто надає негативний тест на COVID-19.

Цей регіон уряд позиціонує як туристичну перлину. За рахунок прибутків від гостей з-за кордону емірат має намір позбутися залежності від нафти. Тож дозволити коронавірусу поставити хрест на амбітних планах тут не можуть.

Нассер Джума бін Сулейман, директор історичного центру Дубай:

Управління у справах культури і мистецтв запровадило низку профілактичних заходів. Люди мають дотримуватися дистанції у два метри, при вході до громадських приміщень їм міряють температуру. До епідемії у туристичних групах було по 100-200 відвідувачів на одного гіда. Нині кількість зменшена до 20.

Попри суворі заходи, кількість нових випадків ковіду останнім часом різко пішла вгору. Щоденне зростання - близько 3 тисяч хворих, за населення у 10 мільйонів.

Софія Амуш, туристка з Франції:

Я знаю, що кількість інфікувань зростає, здебільшого через наплив туристів. Тим не менш, тут краще контролюють носіння масок, дотримання дистанції. Люди поважають особистий простір інших. Тому тут я почуваюся безпечніше, ніж удома.

Зупинити приріст хворих в еміратах планують за допомогою масової вакцинації. Її почали місяць тому, щеплять безкоштовно. До середини року планують зробити ін'єкції половині населення.